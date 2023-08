1 Nach vier Jahren (Corona-)Pause haben die Mundelsheimer wieder ihr Weinbergfest feiern können – entsprechend groß war der Andrang. Foto: Werner Kuhnle

Nach vier Jahren Pause hat Mundelsheim am Wochenende wieder sein Weinbergfest gefeiert. Mit viel Zusammenhalt stemmt ein kleiner Ort ein großes Fest.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist sicher nicht alltäglich, wenn ein Dorf ein Fest feiert - und alle Erlöse am Freitagabend fair unter den Vereinen untereinander aufgeteilt werden. „Durch Corona haben hier in Mundelsheim alle gelernt, wie wichtig der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft für uns ist“, sagt die Tochter einer bekannten Handwerkerfamilie und Helferin am Feststand der Fußballfreunde dazu. Wie für viele Vereine war es auch für Thomas Harsch als Vorstand der Fußballfreunde Mundelsheim nicht leicht, genügend Helfer in der Ferienzeit zu finden. Dennoch hat der Vorstand des 200 Mitglieder starken Fußballvereins wieder 32 Helfer zusammengetrommelt. Viele Ehrenamtliche leisten mehrfach Arbeitsschichten. „Zusammenhalt, Gemeinschaft, Fairplay und viel Spaß zusammen“, geben die engagierten Thekenkräfte als Gründe für solch eine starke Dorfgemeinschaft an. Und die Gemeinde würde sie dabei enorm unterstützen, sagt Harsch, ob nun durch den Aufbau der Bühne für die Musik oder durch ihre vielen Postings über die sozialen Medien. Das wiederum würde jetzt auch verstärkt jüngere Menschen anziehen, sagt der junge Vorstand.