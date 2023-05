1 Das Käsbergfest war ein voller Erfolg. (Archivbild) Foto: Werner Kuhnle

Am Wochenende lockte das Käsbergfest wieder zahlreiche Besucher an. In diesem Jahr spielte auch das Wetter mit und beim beliebten Traditionsfest der Winzer konnte ausgiebig gefeiert werden.









Der Zustrom an Gästen, die bei schönstem Wetter in die Höhenlage des Käsbergs spazierten, hat bei dem gleichnamigen Fest auch in diesem Jahr kaum ein Ende genommen. An den Biertischgarnituren seitlich des Weges auf der Hohen Ebene knubbeln sich fröhlich die Menschentrauben. Freude und Heiterkeit sind allseits zu hören. Vorbeiziehend an Getränkewagen und dem vielseitigen Speiseangebot, das in der Hauptsache von der Mundelsheimer Feuerwehr offeriert wurde, herrscht dichtes Gedränge.