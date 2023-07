1 Seniorchefin Susanne Zimmer am automatischen Weinspender. Foto: Gottfried Stoppel

Kernen - Für Zigaretten oder S-Bahntickets gibt es sie schon lange, für Kaugummis nicht mehr oft – aber im Lebensmittelbereich sind Automaten in der jüngeren Zeit in der Region massiv auf dem Vormarsch. Der Weinautomat allerdings, den das Weingut Zimmer in Stetten kürzlich in Betrieb genommen hat, ist bislang noch ziemlich einzigartig im Land. Diese Vorrichtungen kenne man, sagt Werner Bader, der Geschäftsführer des Vereins Remstal Tourismus, sonst eher von der Mosel oder aus der Pfalz. „Da brauchen wir hier im Remstal eigentlich viel mehr davon – um die Leute zum Beispiel auch am Wochenende anzuziehen.“