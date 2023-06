1 Kein Marketing-Gag: Anfang Mai schmückte Daniel Kurrle seinen Weinberg mit einem Herz für seine Töchter Lotte und Ida. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein globaler Trend lokal gemacht: Daniel Kurrle und Friederike Schmidt haben sich dem Natural Wine verschrieben. Auf ihrem kleinen Gut in Stuttgart-Uhlbach wirtschaften sie biologisch und produzieren Wein ohne Zusatzstoffe. Unserer Testerin Kathrin Haasis schmeckt’s.









Im Kleinen Gut geschieht alles aus Liebe. Das Herz aus Stroh hat Daniel Kurrle nicht als Marketing-Gag in den Weinberg arrangiert, sondern „aus reiner Liebe“ zu seinen Töchtern Lotte und Ida. „We do natural wine from grapes and love“, heißt es auch auf der Homepage des jungen Stuttgarter Weinguts, das Daniel Kurrle mit seiner Frau Frederike Schmidt betreibt. Auf Englisch ist die Homepage gehalten, obwohl Französisch die Sprache der Liebe und eigentlich auch des Weins ist. Aber der Hype um Natural Wine ist so international wie die neue Generation an Weinmachern, die erst am Atlantik surfen und dann in allen möglichen Ecken der Welt zum Studieren und Arbeiten war.