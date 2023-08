1 Seit vergangenem Jahr auf dem Weindorf: Mona und Anna-Lisa Wenzler, die das Weingeschäft Wein-Moment gegründet haben. Foto: Amelie Treß

Auch wenn der Slogan „geweinsam“ nicht unbedingt hip klingt: Das Weindorf hat sich modernisiert, ohne die Tradition zu verraten. Zum Beispiel mit Weinen aus der Serie Rebhelden, findet unsere Weintesterin Kathrin Haasis.









Auch in fünf Jahren habe ich mich nicht daran gewöhnt: Von 30. August an wird wieder „geweinsam“ gefeiert. Gleich zur Einführung der Wortschöpfung fürs Weindorf machte sich ein Kollege darüber lustig: „Sprachlicher Unfall oder Textkunst?“, fragte er und bekam als Antwort, dass der neue Slogan gelobt werde. Wenn er kein Erfolg wäre, hätte er sich vermutlich nicht gehalten. Nichtsdestotrotz erinnert mich die Buchstabenspielerei mehr an weinen und einsam als an ein Fest. Aber ich tröste mich damit, dass das Weindorf bald beginnt und immerhin noch nicht in Meindorf oder Winelove umgetauft wurde. Es hat sich auch unter seinem altertümlich klingenden Namen ganz von selbst modernisiert.