Auto fährt Rennradfahrer an und verletzt ihn schwer

Schwerer Unfall im Kreis Böblingen: Weil ein Autofahrer beim Wenden einen Radler übersieht, erfasst er ihn und verletzt ihn schwer. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.









Im Kreis Böblingen ist ein Rennradfahrer von einem Smart angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 34-jähriger Autofahrer am Samstagabend in Weil im Schönbuch wenden wollen.