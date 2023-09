1 Das E-Auto „Microlino“ von Familie Streicher zieht viele Blicke auf sich. Foto: Jürgen Bach

Familie Streicher aus Merklingen hat den ersten „Microlino“ in Deutschland bekommen. Seit fünf Monaten sind sie mit dem Elektro-Flitzer aus der Schweiz unterwegs – eine Bilanz.











Stolz stehen Aloisia und Wolfgang Streicher vor ihrer Garage. Ihr Blick ist auf das blaue Auto gerichtet, das an eine Isetta von BMW erinnert. Aloisia zeigt, wie man in den kleinen Flitzer vom Schweizer Unternehmen Micro Mobility Systems einsteigt. Abhängig von der Reichweite der Batterie, die es in drei Größen gibt, wiegt das Auto gerade einmal um die 500 Kilogramm und ist nur zweieinhalb Meter lang, praktisch zum Querparken. So passen bis zu drei Fahrzeuge auf einen Parkplatz.