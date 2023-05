1 Der Wolf auf Weil der Städter Gemarkung hat bisher ein natürliches Verhalten an den Tag gelegt, indem er Wildtiere reißt. Foto: Imago/Martin Wagner

Die Landwirte in der Umgebung sorgen sich um ihre Tiere. Nach dem ersten bestätigten Wolfsriss beim Weil der Städter Ortsteil Schafhausen informieren sie sich nun, welche Schutzmaßnahmen es gibt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwischen farbenprächtigem Sonnenuntergang und aufgehendem Vollmond stehen Landwirte, Schaf- und Pferdehalter, Jäger, Forstleute sowie einige Gemeinderäte in großer Runde im Grünen am Sportgelände oberhalb von Schafhausen zusammen. Anlass ist ein bestätigter Wolfsriss in dieser Gegend, der jüngst durch die Medien ging. Übergangen gefühlt haben sich in der Diskussion die Jäger und Landwirte vor Ort, beklagt Gisela Scheuermann. Sie und ihr Mann Volker sind zusammen mit zwei anderen Jägern Pächter des Jagdreviers rund um Schafhausen.