1 Für einen 81-Jährigen gab es schon vor Weihnachten ein Geschenk . . . Foto: dpa//Monika Skolimowska

Eine Frau findet einen Geldbeutel auf einem Parkplatz. Als die örtliche Polizei ihre Kollegen im Kreis Karlsruhe kontaktiert, hebt just der Neffe des Besitzers den Hörer ab. Und das an einem ganz besonderen Tag...















Ein kleines Weihnachtswunder hat sich am Freitag in Steinheim an der Murr zugetragen. Über Umwege hat dort ein Rentner sein „Weihnachtsgeld“ zurückbekommen – und seinem Neffen im Landkreis Karlsruhe wurde damit zugleich ein schöner letzter Arbeitstag beschert.

Von Steinheim nach Albtal

Doch von vorne: Seinen Anfang nahm alles gegen 12 Uhr, als eine 40-Jährige auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen verlorenen Geldbeutel entdeckte. In diesem befanden sich neben verschiedenen Karten und Dokumenten auch 600 Euro Bargeld. Die ehrliche Finderin brachte das Portemonnaie zum Polizeiposten Steinheim. Ein Beamter versuchte daraufhin, den vermeintlich in Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) wohnhaften Eigentümer zu kontaktieren. Da er aber niemanden erreichen konnte, verständigte er den für Waldbronn zuständigen Polizeiposten Albtal.

Und hier wird die Sache kurios: Wie es der Zufall so will nahm dort ausgerechnet der Neffe des Eigentümers des Geldbeutels die Meldung entgegen. Er konnte diesen natürlich sofort seinem 81-jährigen Onkel zuordnen: der lebt in einem Seniorenheim in Steinheim.

Perfektes Ende der 42-jährigen Dienstzeit

Der Finderin ist es somit zu verdanken, dass sich nicht nur der Senior über die Rückgabe des Geldbeutels und seines„Weihnachtsgelds“ freuen kann. Glücklich war nämlich auch der Neffe, der sich wohl keinen schöneren Abschluss seiner 42-jährigen Dienstzeit hätte vorstellen können.