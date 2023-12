Benefizabend beim Weihnachtsmarkt in Stuttgart: VfB-Helden schenken Glühwein aus – und geben dazu Autogramme

5 Die VfB-Spieler Waldemar Anton und Dan-Axel Zagadou hinter der Theke beim Stand von Sonja Merz auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Foto: /Andreas Wener

Mit einem Turban hat VfB-Kapitän Waldemar Anton nach einem Zusammenprall beim spektakulären 1:1 gegen Tabellenführer Leverkusen stark gespielt, wurde genäht – und steht anderntags bereit, um der VfB-Stiftung beim Glühweinausschank von Sonja Merz zu helfen.











Keiner hätte es Waldemar Anton übel genommen, hätte er nach dem Wahnsinnsspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Leverkusen für die Benefiz-Aktion auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt am Montagabend abgesagt. Beim Zusammenprall während eines Kopfballspiels erlitt der 27-jährige Kapitän eine Platzwunde, blutete heftig, bekam eine Art Turban verpasst und lieferte trotz der Verletzung ein starkes Spiel. Am Stand von Sonja Merz auf dem Weihnachtsmarkt ist am Tag darauf seine Naht auf dem Kopf deutlich zu sehen.