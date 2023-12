Weihnachtsmarkt für Design in Stuttgart: Unkonventionelle Dinge für die Bescherung

10 Auch knallbunter Christbaumschmuck wird auf dem „Holy Shit Shopping“-Weihnachtsmarkt in Stuttgart angeboten. Foto: xel Kranz/HSS

Wer schon Geschenke wie „Mehr Zeit miteinander verbringen“ auf Büttenpapier geschrieben und verpackt hat, aber doch noch etwas Materielles dazupacken will und immer noch auf Ideensuche ist, könnte sich am kommenden Wochenende im Stuttgarter Römerkastell einfinden. In der Phoenixhalle findet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, der Design-Markt „Holy Shit Shopping“ statt. Seit dem Jahr 2004 machen die Indoor-Designmärkte in mehreren Städten Station, nach coronabedingter Pause auch wieder in Stuttgart. Geöffnet ist der Designmarkt an den beiden Tagen jeweils von 12 bis 19 Uhr.