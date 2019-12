25 Ob Böblingen, Sindelfingen oder Herrenberg: Weihnachtsmärkte locken meist unzählige Besucher an. In der Bildergalerie finden Sie alle Termine für Weihnachtsmärkte im Kreis Böblingen chronologisch geordnet. Foto: dpa

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr beginnt auch wieder die Zeit der Weihnachtsmärkte. Im Kreis Böblingen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um gemütlich einen Glühwein zu trinken und nach Geschenken zu stöbern. Wir haben die Termine zusammengestellt.

Böblingen - Der Geruch nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Glühwein liegt in der Luft, wenn im Kreis Böblingen nach und nach die Weihnachtsmärkte eröffnen. Ob auf den großen Märkten mit zahlreichen Ständen oder bei gemütlichen Weihnachtsfesten auf den Dorfplätzen – in den Städten und Gemeinden des Kreises gibt es für jeden Weihnachtsfan etwas Besonderes zu entdecken, weihnachtliche Leckereien zu probieren und das Angebot an den Ständen zu begutachten.

Da man mit der Suche nach Geschenken gar nicht früh genug anfangen kann, geht es am 27. November schon mit dem ersten Weihnachtsmarkt am Böblinger See los. Wem das noch zu früh ist, der findet in unserer Bildergalerie auch die folgenden Termine der Weihnachtsmärkte im Kreis Böblingen.