Weihnachtsgeld in Baden-Württemberg: So viel zahlen Porsche, Mercedes, Bosch und Co.

So viel zahlen Porsche, Mercedes, Bosch und Co.

1 Viele Tarifbeschäftigte können in diesem Jahr mit einem etwas höheren Weihnachtsgeld rechnen. Im Schnitt erhalten sie 2809 Euro brutto, ein Anstieg um 62 Euro gegenüber dem Vorjahr. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Das Weihnachtsgeld ist ein willkommenes Extra für Beschäftigte. Allerdings erhalten längst nicht alle die Sonderzahlung. Wir haben uns bei Firmen im Südwesten umgehört.











Link kopiert



Gerade zum Jahresende sind zusätzliche Einnahmen hoch willkommen. Doch über ein Weihnachtsgeld im November oder Dezember dürfen sich nicht alle freuen: Es sind vor allem Beschäftigte, die nach Tarifverträgen bezahlt werden, die sich weitgehend darauf verlassen können, den Bonus zu erhalten. Laut Statistischem Bundesamt summiert sich die Sonderzahlung in diesem Jahr auf 2809 Euro brutto im Schnitt. Tariflos Beschäftigte – das sind nach Daten der Statistiker mehr als die Hälfte – gehen meist leer aus. Unterm Strich erhalten in Deutschland laut Deutschem Gewerkschaftsbund rund 54 Prozent aller Arbeitnehmer ein Weihnachtsgeld. In welchen Branchen und Firmen in Baden-Württemberg ist der Geldsegen am größten? Wir haben nachgefragt.