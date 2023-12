Jedes Jahr gibt es für die kalte Jahreszeit neue Weihnachtsfilme auf Netflix. Dieses Jahr darf auch genügend Romantik und Comedy nicht fehlen. Wir haben die neuen Filme auf Netflix und weitere Weihnachtsfilme, die sich lohnen, für Sie zusammengefasst.

Neue Weihnachtsfilme aus 2023

1. Verliebt im Winter (Fall Into Winter)

In dieser romantischen Komödie investiert der Highschool-Schwarm einer Frau in ihr Familienunternehmen. Doch das gefällt ihr gar nicht. In die Hauptrolle schlüpft „Full House“-Darstellerin Lori Loughlin.

2. Family Switch

Nachdem die Familie bei einer Wahrsagerin war, wachen sie einen Tag später in vertauschten Rollen auf. Können Sie die wichtigen Termine der anderen meistern? Unter anderem spielen Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers, Brady Noon und Matthias Schweighöfer mit.

3. Best. Christmas. Ever!

In diesem Film treffen zwei ehemalige Freundinnen an Weihnachten aufeinander. Während Jackie jedes Jahr in einem Brief von ihrem perfekten Leben erzählt, möchte Charlotte allen zeigen, dass auch Jackies Leben nicht so perfekt ist, wie es scheint.

4. Weihnachten mal anders

Der norwegische Film handelt von einem Weihnachtsabend, an dem Thea ihren indischen Verlobten mit zum Familienfest der Eltern bringt und damit Chaos in alle Traditionen bringt.

5. Weihnachten wie gemalt

Der Film aus dem Jahr 2022 feierte seine deutsche Premiere im Dezember 2023. Eine kunstbegabte Köchin könnte in einem bekannten Illustrator die große Liebe finden.

6. Weihnachten mit Frühstück

Seit Dezember kann man die romantische Komödie auch in Deutschland schauen. Der Film handelt von einer Bloggerin, die in einer Kleinstadt ein Bed and Breakfast testet. Währenddessen versucht sie, den Besitzern zu helfen und verliebt sich auch noch in deren Sohn.

7. A Merry Christmas Wish

Im Film versucht eine Werbeführungskraft zusammen mit einem attraktiven Bauer ein Weihnachtsfestival in der Stadt zu retten.

8. I’m Glad It’s Christmas

Chloe träumt von einem Leben am Broadway. Kurz vor Weihnachten bekommt sie die Chance, bei einer Weihnachtsshow aufzutreten. Gleichzeitig kann sie auch der Liebe eine Chance geben.

9. Christmas at the Drive-In

Während eine Anwältin das Autokino der Stadt retten will, trifft sie auf eine alte Flamme: Derjenige, der das Kino verkaufen will.

10. Das perfekte Weihnachtsdinner

Eine junge Köchin übernimmt das Catering für eine Weihnachtsgala. Währenddessen verliebt sie sich in den Neffen der Gastgeber.

Weitere Weihnachtsfilme auf Netflix, die sich lohnen