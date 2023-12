Wann läuft Kevin allein zu Haus? (Sendetermine)

Für viele ist es der Weihnachtsfilm schlechthin: „Kevin – Allein zu Haus“. Darin wird der achtjährige Kevin (Macaulay Culkin) von seinen Eltern an Weihnachten zu Hause vergessen und muss sich gegen zwei Einbrecher zur Wehr setzen. Jüngst wurde der Film wegen seiner Bedeutung für die US-amerikanische Filmkunst auch in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen und soll nun besonders geschützt werden.

Wie jedes Jahr kann man die Filmkomödie von John Hughes aus dem Jahr 1990 (Regie Chris Columbus) über Kevin und seine Familie sehen – im Fernsehen sowie Stream. Eine Übersicht:

„Kevin – Allein zu Haus“ im Free-TV

Der Privatsender SAT.1 präsentiert an Heiligabend auch im zehnten Jahr in Folge „Kevin - Allein zu Haus“. Was viele Fans des 90er-Jahre Films ebenfalls freuen dürfte: Auch die Fortsetzung kann man wieder im TV verfolgen.

„Kevin – Allein zu Haus“: Sonntag, 24. Dezember 2023, 20:15 Uhr , SAT.1 (Wiederholung: 25.12.2023, 17:50 Uhr, SAT.1)

2023, , (Wiederholung: 25.12.2023, 17:50 Uhr, SAT.1) „Kevin – Allein in New York“: Montag, 25. Dezember 2023, 20:15 Uhr, SAT.1 (Wiederholung: 26.12.2023, 17:35 Uhr, SAT.1)

„Kevin – Allein zu Haus“ im Stream

Wer den Weihnachtsfilm lieber im Stream als im linearen Fernsehen anschauen will, hat auch dafür verschiedene Möglichkeiten. Eine Auswahl:

Amazon Prime Video (Leihgebühr: 3,59 Euro, Kauf: 9,99 Euro)

(Leihgebühr: 3,59 Euro, Kauf: 9,99 Euro) Disney+ (mit Abo kostenlos)

(mit Abo kostenlos) Maxdome (Leihgebühr 3,99 €, Kauf: 9,99 Euro)

(Leihgebühr 3,99 €, Kauf: 9,99 Euro) Apple TV (Leihgebühr: 3,99 Euro, Kauf: 9,99 Euro)

Auf Netflix gibt es „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Kevin – Allein in New York“ aktuell nicht. Dafür kann man die Komödie aber zum Beispiel auch bei MagentaTV oder Youtube leihen oder kaufen.

Neben diesen Plattformen gibt es noch weitere – vermutlich eher unbekanntere – bei denen man die beiden Filme ebenfalls leihen oder kaufen kann – wie etwa Rakuten TV, Cineplex Home und Chili.

Was zeigen andere Sender für Klassiker?

Und was zeigen andere Sender an Weihnachten? Bei RTLzwei etwa kann man am Heiligabend „Charlie und die Schokoladenfabrik“ (14.15 Uhr) mit Johnny Depp sehen, beim Privatsender Vox „Der Grinch“ (15.55 Uhr) mit Jim Carrey. Bei 3sat läuft am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, der Klassiker „Ist das Leben nicht schön?“ mit James Stewart.

Am zweiten Feiertag (26. Dezember., 20.15 Uhr) zeigt Vox den 20 Jahre alten Ensemblefilm „Tatsächlich... Liebe“. Und Sat.1 wiederholt den schon am 23. Dezember gezeigten Heiligabend-Actionklassiker „Stirb langsam“ mit Hollywood-Star Bruce Willis (26. Dezember, 22.50 Uhr).