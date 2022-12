Was macht die saure Gurke im Weihnachtsbaum?

1 In manchen Weihnachtsbäumen ist eine Gurke versteckt. Foto: picture alliance / Johannes Schm/Johannes Schmitt-Tegge

In dem ein oder anderen Weihnachtsbaum wird sie zum Fest wieder versteckt – die saure Gurke. Doch was hat es damit auf sich?















Gerade in den USA ist dieser Brauch weit verbreitet: Da hängt etwas versteckt eine saure Gurke, grün schillernd aus Glas oder Kunststoff hergestellt. «Christmas Pickle» oder «Good Luck Pickle» (Glücksgurke) nennt man das. Wenn Kinder sie entdecken, winkt ein weiteres Geschenk. Amerikaner meinen, der Brauch stamme ursprünglich aus Deutschland.

Hierzulande ist dieser Brauch allerdings gar nicht so verbreitet. Doch wie viele amerikanische Bräuche nehmen die Gurken auch hierzulande von Jahr zu Jahr zu.