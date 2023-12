Weihnachten in Benningen: Im Weihnachtshaus dreht der Polarexpress seine Runden

7 Der Polarexpress dreht seine Runden. Foto: Simon Granville

Auch in Benningen gibt es ein Weihnachtshaus. Nicht so groß wie in Erdmannhausen und Asperg, aber mit viel Liebe hergerichtet. Die Familie Köpf öffnet zum ersten Advent ihren Hof.











Wer noch irgendeinen Zweifel hat, dass in drei Wochen Weihnachten ist, braucht nur einen Abstecher in die Max-Eyth-Straße in Benningen zu machen. Aus Lautsprechern verbreitet José Feliciano mit seinem Weihnachtsklassiker Feliz Navidad fröhliche Vorfreude und rund ums Haus der Köpfs blinkt und leuchtet es, was das Zeug hält.