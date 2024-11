Wer plant einen Adventskalender zu basteln und sich an die Vorbereitungen macht, sollte sich in erster Linie drei grundlegende Fragen beantworten: Wie viel Budget steht zur Verfügung? Was beinhaltet der Adventskalender? Und wie verpackt man die 24 kleinen Geschenke?

Tipp: Ist das Budget knapper, möchte man aber unbedingt trotzdem einen Adventskalender gestalten, kann ein solcher auch nur aus zwölf oder auch nur aus vier Türchen bestehen – so könnte beispielsweise an jedem Adventssonntag ein Türchen geöffnet werden.

Adventskalender basteln: Wie verpackt man am besten?

Es gibt verschiedene Ideen, die einzelnen kleinen Geschenke zu verpacken und den Adventskalender zu gestalten:

Stofftaschen

Geschenkpapier

Papiertüten

Streichholzschachteln

Klorollen oder Pappbecher

Alte Marmeladengläser

Geschenkboxen

Häufig gibt es auch komplette Sets zu kaufen mit Tüten, Bändern und Aufklebern mit den Zahlen von eins bis 24. Ist der Inhalt nicht zu schwer, lassen sich die einzelnen Geschenke mit einer Schnur an einem schönen Holzstock aufhängen. Dieser könnte dekorativ mit Christbaumkugeln oder auch mit Tannenzweigen und Tannenzapfen geschmückt werden. Alternativ wandern alle kleinen Geschenke gemeinsam in einen dekorativen Korb. Auch auf einem Sideboard kann ein selbstgemachter Adventskalender schön aufgestellt werden.

Was kann man alles in einen selbstgemachten Adventskalender tun?

Doch mit was befüllt man nun einen selbstgemachten Adventskalender am besten? Dafür muss man sich in erster Linie überlegen, womit man der Person, die man beschenkt, eine Freude machen kann. Um etwas Geld zu sparen, können einzelne oder auch alle „Türchen“ des Kalenders mit nicht-materiellem Inhalt befüllt werden. Hierfür bieten sich beispielsweise Briefe an, motivierende Affirmationen oder Gutscheine für ein gemeinsames Erlebnis.

Adventskalender für Kinder: Jeden Morgen für leuchtende Augen sorgen

Vor allem Kindern möchte man in der magischen Vorweihnachtszeit eine Freude machen. Ein Adventskalender macht das Hinfiebern auf das Weihnachtsfest besonders spannend. Jeden Morgen beginnt die aufgeregte Suche nach dem aktuellen Türchen und man erkennt: bis Weihnachten ist es nicht mehr weit. Was in die Türchen des selbstgemachten Adventskalenders wandern könnte:

Lego oder Playmobil

Schleichfiguren

Tonie-Figuren

Mini-Puzzle

Süßigkeiten

Pixi-Bücher

Knete

Zubehör für Kaufladen oder Kinder-Küche

Zubehör für Puppenhaus oder Puppen

Lupenbecher zum Erforschen der Natur

Fernglas

Wasserfarben

Malbuch

Leuchtende Klebesterne für Nächte unterm Sternenhimmel

Bügelperlen

Stickerheft und Sticker

Stempel

Seifenblasen

Flummi

Gutschein für eine Karussellfahrt auf dem Weihnachtsmarkt

Schneekugel

Adventskalender für Männer befüllen

Besonders für Männer fällt die Auswahl manchmal schwer. Doch auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, was sich hinter einem Adventstürchen verbergen kann. Hier einige Anregungen:

Socken

Boxershorts

Fliege

Krawatte

Schnürsenkel

Lederarmband

Massage

Mini-Spirituosen

Kartenspiel

Duschgel

Bart-Öl

Merchandise vom Lieblingssportverein

Gutschein (für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder für einen Tag in der Therme)

Adventskalender für Frauen: Der Freundin, Schwester oder Mama eine Freude machen

In der Weihnachtszeit beschenkt man seine Liebsten. Wenn man die eigene Mama, die beste Freundin oder die Schwester mit einem selbstgemachten Adventskalender überraschen möchte, gibt es zahlreiche Optionen, die einzelnen Türchen zu befüllen. Von persönlichen Geschenken, wie einer Playlist mit gemeinsamen Lieblingsliedern, die über einen QR-Code angesteuert wird, über eine gutriechende Duftkerze bis hin zu einem Taschenwärmer für kalte Finger.

Weihnachtskugel

Nagellack

Kerzen

Snacks

Briefe

Taschenwärmer

Playlist mit gemeinsamen Lieblingssongs (QR-Code)

Badesalz

Trinkschokolade

Weihnachtliche Gewürze

Schokonikolaus am 6. Dezember

Duschgel oder Bodylotions

Räucherstäbchen

Weihnachtsdekoration

Ausstechformen für Plätzchen

Mini-Kosmetikprodukte

Gutscheine (Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken oder gemeinsam kochen)

Persönliche Briefe

Personalisierte Adventskalender bestellen

Doch nicht jeder persönliche Adventskalender muss von Hand gebastelt sein. Im Internet finden sich zahlreiche Webseiten, die personalisierte Adventskalender anbieten. Hier können beispielsweise 24 eigene Fotos platziert werden, die sich nach und nach hinter den einzelnen Türchen verbergen.