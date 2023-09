1 Die Bundespolizei warnt vor Manipulierten Steckdosen in Zügen. Foto: imago stock&people

Die Bundespolizei hat erneut vor manipulierten Steckdosen in Zügen gewarnt. In den vergangenen Tagen seien Manipulationen entdeckt worden, teilte sie mit. Was konkret vorgefallen sein soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Bundespolizei hat erneut vor manipulierten Steckdosen in Zügen gewarnt. In den vergangenen Tagen seien Manipulationen auf verschiedenen Strecken und Bahnhöfen in Zügen unterschiedlicher Unternehmen entdeckt worden, teilte die Bundespolizeiinspektion München am Sonntag mit. Mehrere Reisende hätten Stromschläge erhalten.