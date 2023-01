1 Die Polizei fahndet nach dem Falschfahrer und kann ihn schließlich bei Schwieberdingen ausfindig machen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 76-Jähriger fährt Schlangenlinien, nutzt die falsche Spur und kommt von der Fahrbahn ab. Von Korntal-Münchingen schafft er es bis nach Vaihingen an der Enz.















Link kopiert

Ein 76 Jahre alter Mann ist am Sonntag auf der Bundesstraße 10 als Falschfahrer unterwegs gewesen. Kurz nach 9 Uhr gingen bei der Polizei erste Notrufe ein, weil ein Ford auf der B 10 bei Korntal-Münchingen die Fahrspur Richtung Vaihingen nutzte, um in Richtung Stuttgart zu fahren.

Mann fährt auf Verkehrsinsel

Die Polizei konnte den Mann schließlich auf der B 10 bei Schwieberdingen aufspüren. Dort fuhr er Schlangenlinien, kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und touchierte die Schutzplanke. An der Abzweigung in Richtung Oberriexingen kam er nach nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Mittelinsel. Dabei wurde der Ford so sehr beschädigt, dass er kurz vor dem Vaihinger Teilort Enzweihingen zum Stehen kam.

Anzeige wegen Verkehrsgefährdung

Der 76-Jährige in schlechtem gesundheitlichen Zustand hatte die Orientierung sowohl über Zeit als auch Ort verloren. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und übergab diesem einem Verwandten. Der 76-Jährige wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Zeugen und insbesondere weitere Personen, die durch die Fahrweise des Seniors gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 mit der Verkehrspolizei Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.