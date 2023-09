1 Bald geschlossen Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Der Nächste bitte. Warten sind die Stuttgarter mittlerweile gewöhnt. Es wird nicht besser werden: Nun schließt das nächste Bürgerbüro.











Link kopiert



Es war eine geheime Kommandosache. Zumindest für den Bezirksvorsteher von Stuttgart-Süd, Raiko Grieb. Und für die Bezirksbeiräte. Am Dienstagabend hatten sie noch nichts ahnend getagt, am Mittwochmorgen verkündete die Verwaltung dann in einem Ausschuss des Gemeinderats, dass das Bürgerbüro Süd im Oktober schließen wird. Und erst im Frühjahr 2024 wieder aufmachen soll. Weil zwei Mitarbeiter für längere Zeit aus persönlichen Gründen fehlen. Versteckt wurde diese Information in einer mehrseitigen Präsentation.