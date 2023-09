Tierschützer zeigen Alpaka-Zirkus an

Wegen Neugeborenem in Merklingen

1 Giovanni Frank, dessen Bruder Giuliano zu den Vorwürfen von Peta Stellung bezieht, freut sich über den Nachwuchs im Circus Bravissimo. Foto: Jürgen Bach

Trächtige Tiere dürfen nicht umhergefahren werden, lautet das Argument der Tierschützer von Peta. Beim Zirkus gibt man sich gelassen. Man habe alle notwendigen Dokumente, und auch sonst gehe es den Tieren gut.











Link kopiert



Die großen Knopfaugen, das wuschelige Fell – das noch namenlose Alpakababy, das vor wenigen Tagen beim Circus Bravissimo in Merklingen das Licht der Welt erblickt hat, ist wirklich niedlich. Seit Sonntag gastiert der Zirkus, der in der Region Stuttgart und in Baden-Württemberg unterwegs ist, im Weil der Städter Teilort – und sieht sich nun einer Anzeige der Tierschutzorganisation Peta gegenüber. Grund dafür ist ebenjenes noch namenlose Alpaka-Mädchen.