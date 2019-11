4 Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein 22 Jahre alter Mann ist mit seinem Citroen zwischen Oppenweiler und Backnang unterwegs. Kurz vor Strümpfelbach kommt er von der Straße ab – am Ende landet der Wagen auf dem Dach.

Backnang - Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme ist am Dienstagvormittag zwischen Oppenweiler und Backnang (Rems-Murr-Kreis) ein 22-Jähriger von der B 14 abgekommen. Kurz vor Backnang-Strümpfelbach geriet der junge Mann gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts, kam von der Straße ab und fuhr gegen eine Böschung. Das Auto kippte um und kam dann auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, das Auto musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand laut der Polizei ein Schaden von rund 4000 Euro. Nach dem Unglück konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Es kam zu entsprechenden Behinderungen.