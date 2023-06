1 Frank-Walter Steinmeier (links) und Emmanuel Macron bei einem Treffen in Paris im Jahr 2018. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Der deutsche Bundespräsident und sein französischer Amtskollege reisen zusammen durch Deutschland. Sie machen dabei auch Station in der Barockstadt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron vom 2. bis 4. Juli zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Die beiden Staatsmänner werden dabei Station in Ludwigsburg machen. Am Montag, 3. Juli, gibt es im im Forum am Schlosspark einen Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts (DFI). Macron würdige mit seinem Staatsbesuch im 60. Jahr des Bestehens des Élysée-Vertrages auch die enge Freundschaft der beiden Länder. Die Barockstadt hat dabei eine besondere Bedeutung: unter anderem hielt Charles de Gaulle seine Rede an die deutsche Jugend im Residenzschloss. Das war 1962. Die Rede dauert rund 15 Minuten und kann angeschaut werden: https://degaulle.lpb-bw.de/.