Gewaltiger Beton-Steg am Stöckachplatz

1 Der Steg schafft eine Verbindung von den Neubauten am Stöckachplatz zur Else-Kienle-Staffel und damit hinauf zur Landhausstraße Foto: Jürgen Brand

Die Gebäude am Stöckachplatz werden derzeit eifrig gebaut. Ein jetzt genehmigter Steg wird die Neubauten dort mit der Else-Kienle-Staffel zur Landhausstraße hin verbinden.











Link kopiert



Am Stöckach im Stuttgarter Osten wird ein neuer Steg gebaut. Er wird 13 Meter lang, 3,90 Meter breit, steil und aus ziemlich viel Beton sein. Aber er ist die einzige Möglichkeit, eine Verbindung von den Neubauten am Stöckachplatz mit ihrer großzügigen Durchwegung zur Else-Kienle-Staffel und damit hinauf zur Landhausstraße zu schaffen. Das Besondere an diesem Projekt, mit dessen Bau bald begonnen werden soll: Es wurde innerhalb von nur drei Jahren geplant, finanziert und genehmigt. Entsprechend freut sich Miriam Schwarz vom Amt für Stadtplanung, die den Steg im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost vorgestellt hat: „Er hat mich die letzten drei Jahre ziemlich viele Nerven gekostet. Aber jetzt bin ich ein bisschen stolz darauf!“