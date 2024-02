Mercedes kündigt Abschied an: Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari

Mercedes kündigt Abschied an

1 Mercedes hat den Weggang von Lewis Hamilton (r.) verkündet. (Archivbild) Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Es ist die Hammernachricht vor dem Saisonstart in der Formel 1. Lewis Hamilton verlässt Mercedes nach dieser Saison. Der Brite trägt ab 2025 Ferrari-Rot.











Formel-1-Superstar Lewis Hamilton verlässt am Ende dieser Saison völlig überraschend Mercedes und fährt ab 2025 sensationell für Ferrari. Dies teilten beide Rennställe am Donnerstagabend innerhalb weniger Minuten mit. „Ich hatte elf fantastische Jahre mit diesem Team und ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“, sagte Hamilton der Mitteilung von Mercedes zufolge und sprach von einer der härtesten Entscheidungen, die er jemals habe treffen müssen. „Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen.“