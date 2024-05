1 Jochen Reuschle (links) tritt im Juni die Nachfolge von Hans-Peter Peifer als Feuerwehrkommandant an. Foto:

Die Ludwigsburger Feuerwehrleute haben unruhige Zeiten hinter sich. Jetzt dürfte wieder Ruhe einkehren. Der neue Kommandant kommt aus dem eigenen Haus – und weiß das Potenzial seiner Mannschaft zu schätzen.











Auch im 21. Jahrhundert haben die alten Klassiker nichts von ihrer Lebensweisheit verloren. „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ hat Goethe schon vor fast 200 Jahren gewusst. Die Wahrheit dieser Aussage ist auch bei der Feuerwehr in Ludwigsburg erkannt worden: Nach jahrelanger Suche nach einem neuem Kommandanten, einigen Fehlgriffen und daraus resultierenden Querelen ist man nun im eigenen Haus fündig geworden: Jochen Reuschle wird nach seiner Wahl durch den Bildungs- und Sozialausschuss des Gemeinderats am 16. April sein Amt als neuer Feuerwehrkommandant offiziell am 10. Juni antreten.