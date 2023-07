3 Ohne Wind und ohne Wellen über das Wasser schweben - das geht nur beim E-Foiling. Foto: Ann-Kathrin Schröppel

Surfen ohne weit weg zu fahren? Wir haben für euch die neue Trendsportart Foiling ausgetestet und können schon mal so viel verraten: Es macht Spaß!









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Wasser glitzert, die Sonne scheint und wenn das Brett so über die Oberfläche gleitet, fühlt es sich ein bisschen an wie Fliegen. Nein, ich bin nicht am Strand von Hawaii und auch nicht im fernen Bali, sondern am Stuttgarter Neckar! Hier bieten seit Kurzem die beiden Stuttgarter Kathrin und Kai Foiling-Kurse an - und ich durfte das Ganze testen.