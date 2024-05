12 Wegen der vielen Wasserpflanzen kann Bootsverleiher Horst Bauer keine E-Boote derzeit fahren lassen. Foto: Iris Frey

Wegen der Wasserpflanzen können auf dem Max-Eyth-See in Stuttgart derzeit keine Elektroboote fahren, auch die Segler haben Probleme. Sie hoffen auf einen früheren Mähtermin, damit sie ihre Kurse anbieten können.











Horst Bauer und seine Boote sind am May-Eyth-See nicht wegzudenken. In diesem Jahr führt er seinen Bootsverleih seit 25 Jahren. Er hängt an seinem Job auf der Halbinsel und möchte ihn auch gerne noch weitermachen. Er ist gelernter Schau- und Werbegestalter und Groß- und Einzelhandelskaufmann. Der 63-Jährige hat von seinem Vater 1999 den Betrieb übernommen, den er im Haupterwerb betreibt. Den Bootsverleih gibt es am See schon seit 1935. Bauer macht es Spaß, gerade auch Kindern den ersten Kontakt im Boot auf dem See zu ermöglichen. Er ist auf die Schön-Wetter-Monate mit seinen Bootsverleih angewiesen.