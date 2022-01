Wasserrohrbruch in Böblingen

4 Die Straße hat sich im Bereich des Rohrbruchs abgesenkt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Nach einem Wasserrohrbruch im Industriegebiet Hulb in Böblingen hat sich die Fahrbahn im betroffenen Bereich abgesenkt. Bis nächste Woche soll voraussichtlich der Schaden behoben sein. Kurzzeitig waren Teile von Dagersheim ohne Wasser.















Böblingen - Im Böblinger Industriegebiet Hulb ist es am Donnerstagmorgen zu einem Wasserrohrbruch in der Wolf-Hirth-Straße gekommen.

Durch den Wasserrohrbruch waren einige Firmen sowie der Bereich Flugfeld und Teile von Dagersheim kurzzeitig ohne Wasser. In einigen Fällen kam das Wasser auch nur mit sehr wenig Druck in den Haushalten an, informiert die Stadt Böblingen.

Laut einer Pressemitteilung lief das austretende Wasser bei einer Firma, die im Industriegebiet angesiedelt ist, in die Räumlichkeiten. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab. Im Bereich des Wasserrohrbruchs senkte sich die Fahrbahn um einige Zentimeter ab. Die Fläche wurde umgehend von den Stadtwerken abgesperrt.

Die Stadtwerke haben bereits damit begonnen, den Schaden zu beseitigen. Im Laufe der nächsten Woche sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.