Wasserrohrbruch in Bad Cannstatt

6 Vor den betroffenen Gebäuden in der Straße „In den Ringelgärten“ bildete sich eine riesige Wasserlache. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Wasserrohrbruch in Bad Cannstatt hat am Donnerstagnachmittag Einsatzkräfte der Netze BW, der Polizei und der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Betroffen waren sechs Gebäude. Am späten Abend konnten die Techniker der Netze BW Entwarnung geben.











