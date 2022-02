Was tun in den Wintermonaten?

10 Was tun im Winter im Kreis Ludwigsburg? Die Redaktion hat ein paar Freizeittipps zusammengetragen. Foto: Werner Kuhnle

Im Dunkeln Minigolf spielen, Sport treiben im Sand, Rätsel lösen oder Riesenrad fahren und dabei die Barockstadt von oben erleben – all das kann man im Kreis Ludwigsburg in diesem Winter tun. Unsere Redaktion hat ein paar Tipps für die Freizeitgestaltung gesammelt.















Ludwigsburg - Es ist trist und grau dieser Tage. Ungemütlich eben. Kein Wunder also, dass der Winter für viele die Zeit ist, um sich zurückzuziehen und es sich zuhause mit einer Kuscheldecke gemütlich zu machen. Aber der Winter bietet in der Gegend rund um Ludwigsburg auch viele Chancen, etwas Schönes zu unternehmen und aktiv zu werden. Hier ein paar Tipps für die Freizeitgestaltung.

Familien mit Kinder kommen etwa bei einem Spaziergang auf dem Hardy Pfad zwischen Kleinbottwar und Großbottwar voll auf ihre Kosten, Sportbegeisterte hingegen in der Indoor Beach Halle in Bietigheim. Nicht nur Beachvolleyball oder Beachfußball wird hier angeboten – sondern auch Beachminton. Beim Schwarzlicht 3D-Minigolf in Asperg oder beim Lasertag in Kornwestheim dürfte das Herz von Action-Freunden höher schlagen. Und im Flucht-Raum in Ludwigsburg das von Rätselfreunden.

In Ludwigsburg wird vom 18. Februar an zudem das größte transportable Riesenrad der Welt stehen. 70 Meter über dem Erdboden lockt ein toller Ausblick über die Barockstadt.

