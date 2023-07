Reichsbürger landet in der Psychiatrie

Was passiert mit Verschwörungstheoretiker?

1 Ein Reichsbürger aus Renningen wurde nun in die Psychiatrie geschickt Foto: imago/Christian Ohde/Christian Ohde

Gericht hält kranken Renninger für „eine tickende Zeitbombe“.









Renningen/Stuttgart - Das Stuttgarter Landgericht hat nach vielen Prozesstagen jetzt einen unverbesserlichen und uneinsichtigen Renninger Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker in die Psychiatrie eingewiesen. Der 47-Jährige sei in seinem krankhaften Wahnzustand eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der Mann hatte im Juli letzten Jahres in Renningen einen 65-Jährigen klinikreif geschlagen.