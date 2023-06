1 Leroy Sané kostet knapp 50 Millionen Euro Ablöse – ein Schnäppchen? Foto: dpa/Uwe Anspach

Können knapp 50 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler ein Schnäppchen sein? Der Transfer von Leroy Sané zeigt, welche Auswüchse das Geschäft Profifußball noch immer annimmt, meint unser Sportredakteur Marco Seliger.









Berlin - Alles bleibt anders im Zirkus Profifußball, allgemein und im Speziellen beim FC Bayern München. Wenn es dazu noch einen Beweis gebraucht hätte – bitteschön: Nach der Verpflichtung von Leroy Sané ist von einem echten Schnäppchen die Rede, von einem verbilligten Königstransfer und ähnlichen Dingen. Etwas weniger als 50 Millionen Euro bezahlen die Bayern nun offenbar für den Flügelstürmer – knapp 50 Millionen Euro in Zeiten von Corona. In der Zeit also, in der die Debatten um eine Senkung der verrückten Ablösesummen noch immer in vollem Gange ist, in Zeiten, in denen auch über Gehaltsobergrenzen diskutiert wird. Können 50 Millionen Euro für einen Spieler also ein Schnäppchen sein?