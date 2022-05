So lief die Relegation in den letzten Jahren

Was dem VfB Stuttgart erspart bleibt

14 Die Anzeigetafel zeigt es 2019 an: 0:0 für den VfB in der Relegation bei Union Berlin – es ist der Abstieg. Foto: imago//Matthias Koch

Seit der Wiedereinführung 2009 gab es 13 packende Duelle in der Relegation der Fußball-Bundesliga – wir blicken zurück auf spannende Spiele und emotionale Ausnahmesituationen.















Jedes Jahr, wenn die Saison vorbei ist, geht es für zwei Teams erst so richtig los. Seit der Wiedereinführung im Jahr 2009 müssen der Zweitligadritte und der Drittletzte der Bundesliga in der Relegation ran. Das verspricht Spannung und Nervenkitzel pur – und eine emotionale Ausnahmesituation für beide Clubs.

Jetzt ist nach dem letzten Bundesligaspieltag klar: Der VfB Stuttgart muss nach 2019 nicht zum zweiten Mal in der Relegation ran – und kann nach dem dramatischen Saisonfinale beruhigt zuschauen, wenn der Erstliga-16. Hertha BSC an diesem Donnerstag im Hinspiel den Zweitligadritten Hamburger SV fordert.

In insgesamt zehn von 13 Duellen setzte sich seit 2009 der Erstligist durch, nur dreimal hatte der Zweitligadritte die Nase vorn. Im Jahr 2012 etwa stieg Fortuna Düsseldorf auf – nach einem Spiel, das als als eines der skandalösesten in die Bundesliga-Geschichte einging. 2019 folgte Union Berlin in den Duellen gegen den VfB Stuttgart.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf alle Relegationsduelle seit 2009 – viel Spaß!