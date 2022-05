Was bedeutet „tbh“?

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was die Abkürzung „tbh" bedeutet und wann und warum sie verwendet wird.















Die Abkürzung „tbh“ sieht man häufig auf Social Media. Egal ob in Chatverläufen bei WhatsApp oder in der Kommentarsektion von YouTube, TikTok und Instagram. Doch was ist damit überhaupt gemeint?

Das bedeutet „tbh“

Die Abkürzung „tbh“ ist ein Akronym aus dem Englischen und wird überwiegend im Internet verwendet. Akronyme sind Buchstabenzusammensetzungen, bei denen jeder Buchstabe für ein eigenes Wort steht. Wenn man „tbh“ ausschreiben würde, so käme man auf „to be honest“. Ins Deutsche übersetzt bedeutet das so viel wie „um ehrlich zu sein“.

Warum wird „tbh“ verwendet?

In Sozialen Medien werden häufig Abkürzungen verwendet. Die Idee stammt teilweise noch aus der SMS-Zeit, in der es eine begrenzte Zeichenanzahl pro SMS gab. Beispielsweise werden Akronyme wie „HDL“ oder „LOL“ schon jahrelang gebraucht und die Bedeutungen sind fest in unseren Köpfen eingespeichert.

Wann wird „tbh“ verwendet?

„Tbh“ wird verwendet, wenn jemand offen und ehrlich die Seriosität seiner Aussage untermauern möchte. Gerade in der Kommunikation über einen Messenger wie beispielsweise WhatsApp oder Telegram kann es durch die fehlende Mimik und Gestik vorkommen, dass Missverständnisse entstehen.

So können Sie „tbh“ verwenden – Beispiele

Mit „tbh“ unterstreichen Sie in Ihrer Aussage, dass Sie sie ehrlich meinen. Die einen setzen die Abkürzung an den Anfang des Satzes, die anderen an den Schluss. Seltener sieht man „tbh“ allerdings in der Mitte des Satzes.

Beispiel 1:

Person 1: „Hey, hast du Lust heute Abend feiern zu gehen?“

Person 2: „Eigentlich total gern, aber ich war gestern schon weg und würde heute Abend gerne etwas Chilliges machen tbh.“

Beispiel 2:

Person 1: „Hey, wann wollen wir morgen brunchen gehen? So gegen 9 Uhr?

Person 2: „Tbh, 9 Uhr ist mir ein bisschen zu früh, lass uns lieber um 10 Uhr treffen.“