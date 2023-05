Matthias Schmidt 06.09.2022 - 15:50 Uhr , aktualisiert am 21.12.2022 - 10:42 Uhr

1 Der Unternehmer Christian Hoog am Steuer seines Mercedes AMG G63. Foto: Schmidt

Die G-Klasse, der Geländewagen von Mercedes ist so erfolgreich, dass ein Bestellstopp verhängt wurde. Ein Fahrer erklärt, worin der Reiz des verschwenderischen Kastenwagens liegt.









Zum Teil liegt es wohl an diesem Klacken. An diesem überraschend lauten, mechanischen, irgendwie 90er-Jahre-haften, weiß-der-Herr-warum-so-altmodischen, aber auf jeden Fall sündhaft teuren Klacken, das man hört, wenn die Türen einer G-Klasse entriegelt werden. Andere Luxusautos von heute machen höchstens noch ein Babypups-leises Plopp und schwenken automatisch die Tür auf, wenn man in die Nähe kommt. Die G-Klasse dagegen macht Klack, als sei gerade erst die Zentralverriegelung erfunden worden.