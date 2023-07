Warum die Jazz Open bei Sponsoren so beliebt sind

15 Das hochwertige Programm und die traumhafte Festivalkulisse machen die Jazz Open für Sponsoren attraktiv. Foto: Opus/Reiner/Pfisterer

In den Logen sind sich die Gäste einig: Die Jazz Open sind das schönste Fest der Stadt. Boris Becker kommt ein zweites Mal und feiert Parov Stelar. Was versprechen sich Sponsoren? Wie gehen sie mit Compliance um? Ein Rundgang auf der Business-Tribüne.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Ekstase vom Schlossplatz hat einen Namen: Parov Stelar. Der Österreicher gilt als Erfinder des Genres Elektroswing und verwandelt bei seinem dritten Jazz-Open-Auftritt den Ehrenhof in eine Hüpfburg – in einen 6600-köpfigen Tanzclub. Auf seiner USA-Tour sei er gefragt worden, was der Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern sei. Seine Antwort: „Die Österreicher haben die besseren Fußballer, die Deutschen aber die bessere Party-Culture.“