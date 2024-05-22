Vom Charme des Irrationalen in der Politik

Dass die Menschheit extrem anfällig ist für die Botschaften von Demagogen und Populisten weiß man nicht erst seit Donald Trump. Schuld daran ist vor allem die menschliche Unvernunft, wie schon der Humanist Erasmus von Rotterdam vor fast 500 Jahren wusste.
„Es ist töricht, wenn man glaubt, auf den Dingen selbst beruhe das menschliche Glück. Von den Meinungen hängt es ab.“ Dieser Satz ist nicht etwa, wie man vermuten könnte, der Debatte um „Post-truth-politics“, der postfaktischen Politik, und Renaissance des Populismus entnommen. Er stammt von dem berühmtesten Philosophen des Humanismus, Erasmus von Rotterdam (1466-1536).