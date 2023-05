Endloses Warten in langen Schlangen – ein Erfahrungsbericht

Bürgerbüros in Stuttgart

Von wegen Wurm fangen. Der frühe Vogel steht in der Schlange, eben so wie ganz viele seiner Artgenossen an diesem Donnerstagmorgen.