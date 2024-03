1 Im Vorfeld des landesweiten Warntages ist bei einem Fototermin eine digitale Anzeigetafel in der Innenstadt von Düsseldorf zu sehen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Millionen Mobiltelefone werden heute am 14. März wieder aus Testgründen läuten, damit im Ernstfall niemand einen Alarm verpasst. Denn bisher liefen die Tests nicht immer und überall glatt. Allerdings ist die Warnung auf Handys auf wenige Bundesländer beschränkt.











An diesem Donnerstag (14. März) wird es wieder für eine Minute laut in Teilen von Deutschland: Ab 11 Uhr findet im Rahmen eines schwerpunktmäßige Warntags in einigen Bundesländern ein Probealarm für die Bevölkerung mit Sirenen, Warn-Apps und SMS-Benachrichtigung statt. Ziel sei es, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die Warnung der Bevölkerung zu proben, teilt das Bundesinnenministerium mit.