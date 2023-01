1 Ende in Sicht: Die zweimonatige Winterpause in der Fußball-Bundesliga ist fast zu Ende. Foto: PHOTOCREO Michal Bednarek / shutterstcok.com

Die Fußball-Bundesliga ist zurück! Wann die Rückrunde 2023 losgeht, wie die aktuelle Tabelle aussieht und wer die Spiele überträgt, erfahren Sie im Artikel.















Link kopiert

Die zweimonatige Winterpause der Fußball-Bundesliga neigt sich dem Ende zu und man kann sich auf viele weitere spannende Spiele freuen. Außerdem: Der Auftakt nach der Pause beginnt direkt mit einem Spitzenspiel.

Wann beginnt die Bundesliga-Rückrunde 2023?

Während der letzte Spieltag vor der Winterpause aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar schon am 13. November im vergangenen Jahr stattfand, geht die Bundesliga am Freitag, den 20. Januar 2023 mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig weiter. Anders als zuvor wird nach der Winterpause mit dem 15. Spieltag fortgesetzt. Der 18. Spieltag und somit Beginn der Rückrunde startet am Freitag, den 27. 01.2023.

Die Tabelle: Aktueller Stand nach dem 15. Spieltag

Nach dem 15. Spieltag führt der FC Bayern München die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung vor dem SC Freiburg an. Auf Platz 3 liegt aktuell RB Leipzig. Auf den Abstiegsplätzen 17 und 18 befinden sich derzeit der VfL Bochum und der FC Schalke 04. Der VfB Stuttgart liegt mit einem Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz (16.). Die ganze Tabelle im Überblick sehen Sie hier:

Lesen Sie auch: Wie lange dauert ein Fußballspiel?

Wann ist das letzte Bundesligaspiel 2023?

Am 27.05.2023 um 15:30 Uhr findet das letzte Bundesligaspiel der Saison 2022/23 statt. Die Spiele im Überblick:

VfL Bochum – Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen

1. FC Köln – FC Bayern München

VfL Wolfsburg – Hertha BSC

RB Leipzig – FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg

VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim

TV-Übertragung: Wer zeigt die Bundesliga-Saison 2022/23?

Die Übertragungsrechte der Bundesligaspiele teilen sich DAZN, Sat.1 und Sky. Die Zusammenfassungen werden in der ARD, im ZDF und auf Sport1 übertragen:

Freitag : Das Freitagsspiel wird von DAZN übertragen, außerdem zeigt SAT.1 das Eröffnungsspiel sowie den Rückrundenauftakt. Hinzu kommen noch ein Spiel des 17. Spieltags, die Relegation und der Supercup.

: Das Freitagsspiel wird von DAZN übertragen, außerdem zeigt SAT.1 das Eröffnungsspiel sowie den Rückrundenauftakt. Hinzu kommen noch ein Spiel des 17. Spieltags, die Relegation und der Supercup. Samstag : Alle Spiele um 15:30 Uhr sowie das Topspiel um 18:30 Uhr werden von Sky sowohl einzeln als auch in der Konferenz übertragen. Die Zusammenfassungen der Spiele können Sie sich um 18:30 Uhr in der ARD oder im ZDF ab 23 Uhr.

: Alle Spiele um 15:30 Uhr sowie das Topspiel um 18:30 Uhr werden von Sky sowohl einzeln als auch in der Konferenz übertragen. Die Zusammenfassungen der Spiele können Sie sich um 18:30 Uhr in der ARD oder im ZDF ab 23 Uhr. Sonntag: Das Spiel um 15:30 Uhr und um 17:30 Uhr kann auf DAZN geschaut werden. Die Höhepunkte laufen abends in der ARD. Sport1 überträgt die Highlights der Spiele am vorherigen Freitag und Samstag.

Wann startet die Bundesliga-Saison 2023/24?

Die nächste Saison der 1. Fußball-Bundesliga startet mit dem Eröffnungsspiel am 18. August 2023. Die Teams der 2. Bundesliga bestreiten bereits am 28. Juli 2023 ihr erstes Pflichtspiel.