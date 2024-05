Es ist der König der Handys: das iPhone. Die aktuelle Generation der Apple-Smartphones hört auf den Namen iPhone 15. Doch natürlich wissen Apple-Fans: Die nächste Generation wird kommen, obwohl der amerikanische Hard- und Softwareentwickler natürlich noch nicht offiziell bestätigt hat, überhaupt an einem neuen Smartphone zu arbeiten.

Die Gerüchte um ein Veröffentlichungsdatum, neue Feautres und Co. halten sich hartnäckig. Ein Überblick:

Neue Features des iPhone 16

Bis zum Debüt der neuen Geräte sind es noch Monate, aber wie üblich geben Apple-Fans, Analysten und andere Insider bereits Details zu den neuen Geräten bekannt. Obwohl es von Apple bisher keine gesicherten Informationen gibt, sind sich mehrere Portale wie „MacRumors“ und „Techradar“ bei einigen der angeblich neuen Merkmalen einig. Neue Features sollen unter anderem folgende sein:

Größere Displays

Neue „Capture“-Taste

48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv

Schnellerer Chip der A-Serie

Den Spekulationen zufolge gehören außerdem folgende Modelle zur neuen Linie:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Chip, Capture-Taste & Co.: Die Merkmale im Überblick

Größere Displays: Sowohl iPhone 16 Pro und 16 Pro Max sollen größer werden – das wird das erste Größen-Update seit mehreren Jahren sein. Das iPhone 16 Pro wächst von 6,1 auf 6,3 Zoll und das Pro Max von 6,7 auf 6,9 Zoll. Die Standard-iPhone-16-Modelle werden sich in ihrer Größe nicht verändern. Der bekannte Insider Sonny Dickson präsentierte jüngst erwartungsgemäß die bisher besten Dummy-Modelle aller vier Varianten des iPhone 16:

Auch Gerüchte über eine zusätzliche „Capture“-Taste halten sich hartnäckig. Laut „The Information“ kann sie für die Aufnahme von Fotos und Videos genutzt werden und reagiert auf Berührung. „Nutzer können durch Wischen nach links und rechts auf der Taste vergrößern und verkleinern, durch leichtes Drücken fokussieren und durch kräftigeres Drücken eine Aufnahme aktivieren“, schreibt das Portal „MacRumors“. 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv: Das iPhone 16 Pro und Pro Max könnten mit einem fortschrittlicheren 48-Megapixel-Hauptkamerasensor ausgestattet sein, der Technologien „für einen besseren Dynamikbereich und Rauschunterdrückung verwendet“, heißt es auf „MacRumors“. Es wird erwartet, dass beide Modelle mit einem Tetraprisma-Zoomobjektiv ausgestattet werden. Das bedeutet: beide iPhone 16 Pro Modelle haben mindestens einen 5-fachen optischen Zoom und einen 25-fachen digitalen Zoom.

Wie ist Apple in den letzten Jahren vorgegangen?

Wenn das amerikanische Unternehmen der Tradition festhält, wird das Veröffentlichungsdatum für das iPhone 16 während des jährlichen Launch-Events im September bekannt geben. Apple wählt in der Regel die erste oder zweite Septemberwoche für seine jährlichen iPhone-Launches und entscheidet sich für einen Dienstag, gelegentlich auch für einen Mittwoch, nach Angaben von „Techradar“.

So waren die Termine bei den letzten iPhones:

iPhone 11: Vorstellung am 10. September, Verfügbarkeit ab 20. September 2019

iPhone 12: Vorstellung am 13. Oktober, Verfügbarkeit ab 23. Oktober 2020 (iPhone 12 mini und 12 Pro Max: 13. November)

iPhone 13: Vorstellung am 14. September, Verfügbarkeit ab 24. September 2021

iPhone 14: Vorstellung am 7. September, Verfügbarkeit am 16. September 2022 (iPhone 14 Plus: 7. Oktober)

iPhone 15: Vorstellung am 12. September, Verfügbarkeit ab 22. September 2023

Wann erscheint das neue iPhone?

Die Ankündigung der iPhone 15 Serie fiel also auf den 12. September 2023 – alle vier damals angekündigten iPhone 15-Modelle kamen etwas mehr als eine Woche später, am 15. September, in den Handel. Das könnte laut „Techradar“ bedeuten: der 3. oder 10. September sind „sehr wahrscheinlich der Starttag für das iPhone 16 im Jahr 2024 ist, obwohl auch der 4. und 11. September in Frage kommen.“

Andere Quellen, wie etwa das Online-Portal "Netzwelt", schreiben 2024 käme der 10. oder der 17. September in Frage. Wie das iPhone 15 soll auch das iPhone 16 wahrscheinlich eine Woche nach dem Start der Vorbestellungen ausgeliefert werden.