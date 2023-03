1 Viele Menschen hoffen jeden Mittwoch und Samstag die richtigen Lottozahlen getippt zu haben. Foto: www.imago-images.de

Das beliebteste Lotteriespiel der Deutschen ist die Zahlenlotterie Lotto 6aus49, welche Millionengewinne ermöglicht. Sechs Richtige und die korrekte Superzahl braucht man dafür. Eine Zwangsausschüttung ändert diese Regel.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Was ist eine Zwangsausschüttung?

Eine Lotto Zwangsausschüttung ist eine garantierte Ausschüttung des Jackpots. Das bedeutet, dass der Lotto Jackpot garantiert an die Spielteilnehmer dieser Ziehung in Form von Gewinnen ausgeschüttet wird, ganz gleich, ob ein Spieler die 6 Richtigen + Superzahl getippt hat oder nicht. Der Jackpot verteilt sich dann auf die Gewinner in der nächsten Gewinnklasse.

Allerdings kommt eine Zwangsausschüttung selten vor. Seit dem 23. September 2020 erfolgt eine Zwangsausschüttung bei Lotto in Gewinnklasse 1 in der nächsten Ziehung nach Erreichen der Grenze von 45 Mio. €.

Wann kommt die nächste Zwangsauszahlung?

In der Ziehung am Mittwoch (29.03.2023) wurde der Jackpot nicht geknackt. Damit beträgt der Hauptgewinn für die nächste Ziehung am 1. April circa 45 Millionen Euro. Wenn auch dann niemand die nötigen Gewinnzahlen getippt hat, erfolgt die Zwangsauszahlung am Mittwoch, dem 5. April 2023.

Weitere News zu Lotto finden Sie hier.

Wichtiger Hinweis

Lotto 6aus49 und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.