Germanys Next Topmodel 2023

1 Zum 18. Mal sucht Heidi Klum "Germanys Next Topmodel". Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Wann das Finale von „Germanys Next Topmodel“ 2023 stattfindet und alles weitere zur Thematik, lesen Sie im Artikel.









Die 18. Staffel von „Germanys Next Topmodel“ ist in vollem Gange. Bereits 11 Folgen flimmerten schon über die Bildfläche. Wir verraten Ihnen, wann die Siegerin der diesjährigen Staffel gekürt wird.

GNTM-Finale im Juni 2023

Das Finale der 18. Staffel von „Germanys Next Topmodel“ findet dieses Jahr am 15. Juni 2023 in Köln statt. Übertragen wird das Ganze live auf ProSieben zur gewohnten Uhrzeit um 20:15 Uhr. Weitere Sendetermine (alle um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn), die noch ausstehen, haben wir für Sie zusammengefasst:

12. Folge: Donnerstag, 04.05.2023

13. Folge: Donnerstag, 11.05.2023

14. Folge: Donnerstag, 18.05.2023

15. Folge: Donnerstag, 25.05.2023

16. Folge: Donnerstag, 01.06.2023

17. Folge: Donnerstag, 08.06.2023

18. Folge: Donnerstag, 15.06.2023

Tickets für das Finale

Bisher gibt es für das diesjährige Finale noch keine Tickets. Auf der offiziellen GNTM-Seite auf prosieben.de können Sie sich über Updates zum Finale informieren.

Wie lange geht eine Folge von GNTM?

Die Länge der Folgen kann von Woche zu Woche unterschiedlich sein. Die Folgen starten immer um 20:15 Uhr und enden in der Regel zwischen 22:55 Uhr und 23:25 Uhr.

Gibt es eine Wiederholung der Folgen?

Jede Folge wird nach der Erstausstrahlung ein bis zwei Stunden später (in der Nacht zum Freitag) nochmals auf ProSieben übertragen. Wem das wiederum zu spät ist, der kann die Folgen entweder auf der Streaming-Plattform Joyn nachschauen oder am jeweils darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr auf Sixx.

Diese Models sind noch dabei

Nachdem die Teilnehmerinnen Cassy und Marielena in der 11. Folge die Show verlassen mussten, kämpfen folgende Models noch um den Titel:

Nicole, 49 Jahre alt aus Offenbach am Mai

Maike, 23 Jahre alt, Studentin aus Frankfurt

Mirella, 21 Jahre alt, Sozialarbeiterin aus Berlin

Selma, 18 Jahre alt, Abiturientin aus Berlin

Somajia, 21 Jahre alt, Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien, 23 Jahre alt, Auszubildende aus Koblenz

Ida, 23 Jahre alt, aus Köln

Olivia, 22 Jahre alt, BWLStudentin aus Hamburg

Nina, 22 Jahre alt, Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Katherine, 20 Jahre alt, aus Flensburg

Anna-Maria, 24 Jahre alt, Biologin aus Bochum

Coco, 21 Jahre alt, aus München

Diese Models mussten GNTM bereits verlassen

Indira, 20 Jahre alt, aus Magdeburg

Elisabeth, 21 Jahre alt, aus München

Alina, 21 Jahre alt, aus München

Ana, 22 Jahre alt, Kauffrau aus Heide

Slata, 19 Jahre alt, Studentin aus Leipzig

Melissa, 19 Jahre alt, aus Düsseldorf

Melina, 19 Jahre alt, Bürokauffrau aus Linz (Österreich)

Juliette, 20 Jahre alt, Auszubildende aus Bad Sobernheim

Eliz, 22 Jahre alt, Studentin aus München

Emilia, 19 Jahre alt, aus Kelkheim im Taunus

Zoey, 26 Jahre alt, Studentin aus Stuttgart

Sarah, 20 Jahre alt, Friseurin aus Osnabrück

Tracy, 25 Jahre alt, Medizinische Fachangestellt aus Essen

Jülide, 23 Jahre alt, Studentin aus Paderborn

Elsa, 18 Jahre alt, Friseurin aus Baden/Niederösterreich

Lara, 19 Jahre alt, aus Aschbach

Zuzel, 50 Jahre alt, Kosmetikerin aus Kissing

Charlene, 52 Jahre alt, Model aus Georgensmünd

Leona, 19 Jahre alt, Kauffrau aus Großheubach

Ina, 44 Jahre alt, aus Neuss

Anya, 19 Jahre alt, Auszubildende aus Berlin

Cassy, 23 Jahre alt, Studentin und Tanzlehrerin aus Hamburg

Marielena, 53 Jahre alt, Flugbegleiterin aus Frankfurt am Main

Die bisherigen Gewinnerinnen von „Germanys Next Topmodel“

Bisher gibt es 17 Mädels, die als Siegerinnen hervorgingen:

1. Staffel: Lena Gercke

2. Staffel: Barbara Meier

3. Staffel: Jennifer Hof

4. Staffel: Sara Nuru

5. Staffel: Alisar Ailabouni

6. Staffel: Jana Beller

7. Staffel: Luisa Hartema

8. Staffel: Lovelyn Enebechi

9. Staffel: Stefanie Giesinger

10. Staffel: Vanessa Fuchs

11. Staffel: Kim Hnizdo

12. Staffel: Céline Bethmann

13. Staffel: Toni DreherAdenuga

14. Staffel: Simone Kowalski

15. Staffel: Jacqueline „jacky“ Wruck

16. Staffel: Alex Mariah Peter

17. Staffel: Lou-Anne Gleissenebner

Wer die 18. Staffel gewinnen wird, bleibt abzuwarten.