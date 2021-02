1 Der Mann war zwischen Kellerdecke und Arbeitsmaschine eingeklemmt worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Auf einer Baustelle in Wangen im Allgäu ist ein Arbeiter zwischen einer Kellerdecke und einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Wangen - Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Wangen im Allgäu hat ein 53-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten. Der selbstständige Bauunternehmer sei alleine mit Erdarbeiten in einem Untergeschoss beschäftigt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann habe ein Baustellenfahrzeug verwendet, um den Aushub aus dem Keller auf einer selbst gebauten Rampe nach draußen zu befördern. Während einer Fahrt zurück in den Keller kippte der sogenannte „Dumper“ und klemmte den Mann zwischen Kellerdecke und der Arbeitsmaschine ein.

Der 53-Jährige erlag nach dem Unfall am Mittwoch noch auf der Baustelle seinen schweren Verletzungen.