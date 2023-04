1 Wanderer im idyllischen Heubachtal. Foto: Jakob/Panitz

Die Drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen sind Zeugenberge der Schwäbischen Alb und bilden eine markante Dreiergruppe zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd, die weithin sichtbar das Landschaftsbild prägen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Im Voralbgebiet bei Göppingen, zwischen den drei Kaiserbergen Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen sowie dem Albtrauf (Wasserberg, Fuchseck, Bossler, Aichelberg) hat man wunderschöne Ausblicke. Genießen kann man sie auf der hier beschriebenen Rundwanderung (auch als Radtour geeignet).

Länge: circa 10 Kilometer.

Höhenunterschiede: Auf- und Abstiege jeweils 120 Meter.

Dauer: circa 2,5 Stunden

Anfahrt: Auf der B10 bis Ausfahrt Heiningen, dann auf der L 1217 Richtung Heiningen. Es kommt die Abzweigung zur Klinik am Eichert, hier weiter geradeaus und 800 Meter die Steige hoch. Oben, mitten in der Rechtskurve, links auf den großen Parkplatz abbiegen.

Hier geht’s lang Foto: Yann Lange

Hier geht’s lang

Die Wanderung beginnt auf einem schmalen, geteerten Weg gegenüber der Parkplatzeinfahrt 1. Es geht abwärts und sogleich eröffnet sich ein beeindruckender Panoramablick auf den Albtrauf – vom Kalten Feld bei Donzdorf (Ostalb) bis zum Boßler bei Bad Boll sowie auf Voralb-Gemeinden wie Göppingen-Ursenwang und Schlat. Links sieht man die Windkrafträder bei Lauterstein und bei Schnittlingen/Böhmenkirch. Wir wandern weiter abwärts ins Heubachtal. Links ist Burg Staufeneck bei Salach zu sehen.

600 Meter nach dem Start kommen wir an eine Kreuzung, die wir auch auf dem Rückweg passieren. Hier links auf einen geteerten Weg abbiegen. Wir queren den Heubach und kommen auf einen Querweg, an dem wir nach rechts gehen. Wir passieren den Iltishof (Hühnerfarm). 400 Meter danach gabelt sich die Straße 2. Wir gehen nach rechts Richtung Eschenbach. Der Weg führt ein Stück aufwärts. An der nächsten Weggabelung geht es nach links, auf die ersten Häuser von Eschenbach zu. Dort queren wir die stillgelegte Bahnlinie (Spielplatz rechts) und wandern auf der Bahnhofstraße (am Kreisel geradeaus) in Richtung Ortsmitte. Bei der Kirche geht es in einer Linkskurve in die Lotenbergstraße über und nach weiteren 400 Metern rechts ab in die Hasengasse in Richtung Eschenbacher Hütte.

Kurz danach hat man wieder schöne Ausblicke, auch auf Teile des Schurwalds, oberhalb des Filstals. Rechts ragt der Göppinger Wasserturm aus dem Eichertwald und am Horizont kann man den Börtlinger Wasserturm sehen.

500 Meter nach der Ortsgrenze passieren wir die Eschenbacher Hütte 3 des Schwäbischen Albvereins. Danach passieren wir eine Alpakafarm (Hagweg, hier rechts halten) und wandern rund 1,5 Kilometer wieder am Heubach entlang Richtung Norden. Weiter geht es am Schützenhaus und an der Heininger Voralbhalle vorbei, queren die K 1425 Heiningen-Eschenbach und biegen links ab auf einen schmalen, geteerten Weg.

Auf einer Fußbrücke laufen wir über den Heubach aufwärts zur Kurzländstraße, bis wir an der Vereinsgaststätte des TSV Heiningen (Starennest) ankommen. Dort biegen wir rechts und nach rund 100 Metern links ab und laufen über die stillgelegte Bahnlinie zur Mühlstraße 4. Hier führt der Wanderweg rechts ab bis zum Ende der Mühlstraße, wo wir erneut rechts in die Heubachstraße abbiegen. Nun geht es rund 900 Meter am Heubach entlang und folgen dem Pfad 5.

Nun erreichen wir das malerische Tal des Heubachs, der rechts von uns verläuft. Nach 700 Metern kommt die vom Hinweg bekannte Kreuzung 6, die wir geradeaus überqueren. Es geht wieder aufwärts. Nach einer scharfen Linkskurve erreichen wir wenig später den Startpunkt dieser Rundtour. Im Blick zurück können wir nochmals den den Panoramablick zu genießen.

Info

Einkehren: Eschenbacher Hütte/Albvereinshütte, Bistro in der Voralbhalle (Biergarten, Minigolf), Starennest/Vereinsgaststätte TSV Heiningen.

Kartentipp: Eine Karte wird empfohlen, da die Wege witterungsbedingt gesperrt bzw. schwer begehbar sein können; Wanderkarte W229 Göppingen, Filstal, Esslingen, 1:25 000, ISBN 978-3-86398-455-7, 8,50 Euro. www.lgl-bw.de. Kurzfristige Einschränkungen wegen Corona sind auch weiterhin möglich – deshalb auch in diesem Fall alle Angaben ohne Gewähr.