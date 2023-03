1 Die Ruine Diepoldsburg, eine frühere Doppelburg, besteht aus der Oberen und Unteren Diepoldsburg, auch Burg Rauber genannt. Foto: Dieter/Buck

Schöne Rundwanderung ab Bissingen/Teck in schöner Natur und mit tollen Ausblicken – auf die Höhe zur Burgruine Rauber, nach Ochsenwang und schließlich nach Breitenstein.









Die Wanderung am Nordrand der Schwäbischen Alb beginnt mit einem langen Anstieg. Bei der Ruine Rauber haben wir das meiste geschafft. Danach geht es mit leichtem Auf und Ab nach Ochsenwang und zum Breitenstein.

Streckenlänge: etwa 10,3 Kilometer

Auf- und Abstiege: etwa 420 Meter

Dauer: etwa 3 1/2 Stunden

Anfahrt: A81 bis Kirchheim unter Teck Ost, dann auf der B465 kurz ins Lenninger Tal, gleich danach links ab und über Nabern nach Bissingen an der Teck, Wanderparkplatz am See, Fürs Navi: Seestraße, GPS-Koordinaten 48.595846, 9.492096.

Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn bis Kirchheim unter Teck, dann Bus bis Bissingen an der Teck, Haltestelle See; Info: www.vvs.de.

Hier geht’s lang. Foto: Yann Lange

Hier geht’s lang

Am Wanderparkplatz in Bissingen 1 folgen wir der Seestraße aus dem Ort hinaus. Danach biegen wir in den ersten rechts abgehenden Feldweg ein und kommen zu einer Scheune beim Wanderschild Hau Nordwest. Dort halten wir uns rechts und kommen nach dem Bach zum Schild südwestlich Schweizer 2.

Nun biegen wir links ab. Bald liegen links und rechts ein Hof, danach biegen wir mit dem Wanderzeichen blaues Dreieck rechts ab. Bald geht es durch eine Allee mächtiger Kastanien und meist sanft ansteigend hinauf zum Sattelbogen 3.

Wir halten uns rechts, biegen aber gleich am Schild Sattelbogen links ab in Richtung „Ruine Rauber“ 4. Dort folgen wir dem Weg, der entlang mächtiger Felsen verläuft. Schließlich erreichen wir den Privatfriedhof des Hofguts Diepolzburg 5.

Entweder gehen wir nun geradeaus weiter. Nach dem Gut zieht die Straße nach links bis zum Parkplatz. Mit „Trittsicherheit erforderlich“ ist der am Friedhof links abgehende Pfad markiert.

Am Schild Parkplatz Diepolzburg 6 vereinigen sich beide Wege wieder. Wir folgen der Straße links. Am Schuld südöstlich Kennberg überqueren wir diese gen Bruckener Hörnle. Nun wandern wir rechts der Straße weiter. Nach dem Wald biegen wir am Schild nordwestlich Afterleder rechts ab, gleich danach folgen wir dem Asphaltweg links.

Vorbei am Schild nordöstlich Hinterer Bühl gehen wir auf den Wasserbehälter zu. Links des Wasserbehälters geht es etwas bergab. Unterhalb vom Wasserbehälter zieht der Weg etwas nach rechts und bringt uns hinab nach Ochsenwang. Dort überqueren wir die Straße und spazieren in der Eduard-Mörike-Straße in den Ort hinein. Rechts liegt die Kirche, ihr gegenüber links der Straße das Mörike-Museum.

Kurz danach erreichen wir am Schild Ochsenwang die Hüle, an der eine Skulptur eines Bauern mit seinem Ochsen steht. Danach zieht die Straße nach rechts, wir gehen aber geradeaus weiter aus dem Dorf hinaus. Es geht am Schild Breitensteinweg vorbei, danach knickt der Weg rechts ab und wir kommen zum Schild Pfähling Nordost. Hier folgen wir dem Asphaltweg nach links. Am Schild nordwestlich Stellhecke treffen wir auf einen querenden Weg und wandern geradeaus zum Breitenstein 7.

Wir halten uns am Trauf rechts und gehen am Schild Breitenstein Ost vorbei zum gleichnamigen Schild vor einem festen Weg. Hier biegen wir links ab in Richtung „Schützenhaus“. Nun geht es in Serpentinen steil hinab. Wir überqueren den Forstweg und kommen am Schild Schafttrieb Südwest die Straße.

Etwas nach rechts versetzt geht es am weiter bergab. Rechts sehen wir einen Hügel, hier stand die Ruine Hahnenkamm. Nun geht es bergab. Beim Schild Melkersteich Nordost kommen wir aus dem Wald hinaus und erreichen beim Schild beim Schützenhaus einen asphaltierten Weg. Nach rechts wandern wir zurück zum Startpunkt.

Info

Kartentipp: Da Wege wegen Waldarbeiten oder Wetter- und Sturmschäden gesperrt oder schlecht begehbar sind, empfiehlt sich eine Karte. Wanderkarte Kirchheim unter Teck, 1:25 000, Hrsg.: Schwäbischer Albverein e. V., Kartografie: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL); Wanderkarte mit Radwegen Blatt 54-539 Göppingen Kirchheim unter Teck, 1:25 000, NaturNavi. Kurzfristige Einschränkungen wegen Corona sind möglich, daher alle Angaben ohne Gewähr.