Wallfahrtsort in Remseck

9 Erinnerung an die Grotte in Lourdes, wo Fritz Maria Hilligardt eine Wandlung erfuhr. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Stille, Statuen und eine Kapelle: Mitten in einem Wohngebiet in Remseck liegt ein kleiner Wallfahrtsort. Er ist das Geschenk eines speziellen Mannes – und kaum bekannt, leider. Oder zum Glück?









Von außen sieht man die kleine Grotte nicht, die Maria zu Ehren angelegt wurde, und auch nicht die Kapelle mit ihrem winzigen Gebetszimmer. Was man von außen sieht, sind Majoran und Malven, Astern und Geranien, blühende Sträucher und einen Zaun. Fast nichts deutet darauf hin, dass sich hinter diesem Vorgarten eine Welt auftut, die so gar nichts mit dem irdischen Leben in diesem Remsecker Wohngebiet zu tun hat. Nur ein schlichtes Schild lässt eine Ahnung zu, wenn man es denn sieht. „Maria-Garten“ ist darauf zu lesen.