Ein Motorradfahrer stirbt auf der B 27 infolge eines Unfalls mit einem Pkw. Ein Gutachter soll den Unfallhergang ermitteln.









Am Freitag hat sich nach Angaben der Polizei gegen 12.45 Uhr ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Walheim (Kreis Ludwigsburg) auf Höhe der Heilbronner Straße ereignet, der letztlich einen tödlichen Verlauf nahm. Eine 82 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte demnach von der Heilbronner Straße nach links auf die B 27 in Richtung Besigheim abbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei einen 52-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner BMW auf der B 27 in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar unterwegs war, und bog vor dem Motorrad auf die B27 ein. Der 52-Jährige versuchte noch, nach links auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem Opel, heißt es im Polizeibericht.